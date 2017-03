Vereador é contra cidadania campinense a Temer por causa de reforma na Previdência

O vereador Álvaro Farias (PSC) explicou o motivo de ter votado contra concessão do Título de Cidadania Campinense ao presidente da República, Michel Temer, na Câmara Municipal de Campina Grande (CMCG), nessa terça-feira (7).

Foto: Paraibaonline

– Votei contra a questão de Michel Temer porque não posso parabenizar ele com uma mão e condenar ele com outra. Não estou escurecendo o favor que ele tem feito ao Nordeste, que é a questão de terminar a transposição do São Francisco, e principalmente para Campina Grande. Mas, por outro lado, não posso dar um Título de Cidadão Campinense onde o presidente faz reunião com a liderança para que reforma da Previdência saia – explicou.

Entretanto, Farias frisou que votou a favor da concessão do título ao ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho.

– Eu votei a favor do ministro por dois motivos: por questão da transposição e porque ele tem uma atenção muito especial ao Nordeste, especialmente a Campina Grande. Campina não tinha direito aos carros-pipa da Defesa Civil conveniada com o governo do Estado e o ministro abriu um precedente, fez um convênio especial com a Prefeitura de Campina, pelo qual trouxe 50 carros-pipa, 100 poços e mais 50 dessalinizadores – concluiu.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.