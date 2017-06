Vereador do PSB destaca conversa com direção do partido em Campina

“Houve essa minha conversa com o presidente do partido e, por bem, estou achando melhor recompor com legenda, para que possamos fortalecê-la na Casa”, afirmou o vereador Bruno Faustino (PSB), que presidia a bancada independente na Câmara Municipal de Campina Grande.

Em entrevista nesta terça-feira (07), o parlamentar revelou que tomou a decisão após um encontro com a direção municipal.

– O partido não tinha feito nenhuma reunião e o presidente Thompson Mariz me fez o convite. Participei com ele do encontro e achei por bem seguir o PSB na Câmara – contou.

Faustino declarou que ainda não ingressou na bancada de oposição, mas está negociando com o líder da bancada, o vereador Galego do Leite.

– Estarei conversando com Galego do Leite, que é o líder da oposição, que se mostrou bastante solícito e vou ver qual a melhor forma para caminharmos. Ainda estou em entendimento com ele – frisou.

Sobre a bancada independente, Faustino disse que conversou com os colegas de bancada e assumiu não querer causar mal-estar com os socialistas.

– Antes mesmo de conversar com o presidente do partido, já tinha externado meu posicionamento aos dois amigos, para que eu não viesse a ser um problema e sim uma solução para o PSB – pontuou.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.