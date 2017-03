Vereador do PMDB: Cartaxo é o preferido da base para disputar o governo em 2018

Para o vereador Mangueira (PMDB), o nome mais promissor para disputar o governo da Paraíba é o do prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PSD).

Ele acredita que a escolha de nomes pela frente de oposição não se dará por pesquisas internas, mas pela simpatia existente entre os componentes da base.

Segundo o vereador, Cartaxo já vem na dianteira e tem mantido um bom diálogo com a base aliada, com os senadores Cássio Cunha Lima (PSDB) e com José Maranhão (PMDB).

Foto: Paraibaonline

“Pelo que tenho visto, está havendo mais interação com as lideranças, mais diálogo, melhor receptividade do nome de Luciano Cartaxo para o governo do Estado”, disse.

Sobre a expectativa para a reunião do PMDB na próxima segunda-feira (20), o vereador disse que é a melhor possível, pois só se consegue resolver as picuinhas através de diálogo.

“E o diálogo tem que ser constante para haver entendimento entre todos para encontrarmos um bom senso. Tem que se chamar o feito à ordem para resolvermos todos os problemas do PMDB, para que o partido continue sendo forte e eleger em 2018 um maior número de deputados e quem sabe o nosso governador ou um aliado com capacidade de desenvolver o nosso Estado”, avaliou.