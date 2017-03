Vereador diz que lei proíbe Uber em Campina até que seja regulamentada

Com um prazo de pelo menos dois meses para a implantação do Uber em Campina Grande, o vereador Alexandre do Sindicato ressaltou que a lei de sua autoria proíbe a utilização de transportes públicos, através de aplicativo, até que esta seja regulamentada.

Foto: Paraibaonline

Ele disse não ser contra o Uber, mas é a favor do transporte legalizado e pretende garantir os direitos dos taxistas.

– Temos 300 transportes alternativos e 3 mil mototáxis esperando serem legalizados. A discussão tem que ser mais ampla. Não quero impedir a geração de emprego nem a livre concorrência, mas quero garantir o direito dos taxistas que já têm muitas dificuldades, mas pagam o alvará, INSS, IPVA, imposto sindical – disse.

Alexandre ainda ressaltou que é preciso fazer uma audiência pública na Câmara Municipal de Campina Grande e já há um requerimento de sua autoria neste sentido.

Ele pretende reunir Sitrans, STTP, Sindicato dos Taxistas, representantes dos alternativos, entre outros, para discutir a chegada do Uber e ter uma definição a este respeito.

*As informações repercutiram na Rádio Campina FM.