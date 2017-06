Vereador devolve a presidência do PP em João Pessoa

Chegou ao fim a longa presidência do vereador pessoense Durval Ferreira à frente do Partido Progressista.

Em carta divulgada, o edil alega não estar “com tempo suficiente para me dedicar às ações do partido com presteza e atenção”, garantindo que permanece filiado.

Foto: Paraibaonline

O novo presidente do PP na Capital será anunciado na próxima semana.

*fonte: coluna Aparte, com Arimatea Souza.

