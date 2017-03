Vereador defende comitê gestor para fiscalizar as águas do Rio São Francisco na PB

Em entrevista nesta sexta-feira, 10, o vereador João Dantas (PSD) falou que a luta pela transposição das águas do rio São Francisco é de muitos.

Segundo ele, a Câmara Municipal de Campina Grande (CMCG) também teve a sua participação.

– Participei de todos os movimentos, ao lado de outros companheiros, que ocorreram em Campina Grande e no Estado. Fizemos vigílias, desfiles pelas ruas da cidade, realizamos sessões conjuntas aqui na Câmara. O fato é que as águas já estão no território paraibano e não iremos passar por um verdadeiro caos, já que as chuvas não chegaram – destacou.

Ele defendeu a instalação de um comitê gestor para fiscalizar as águas do ‘Velho Chico’.

– Essa água não chegará gratuitamente às torneiras das pessoas. Os responsáveis pela gestão dessas águas devem desenvolver campanhas de conscientização, para que a população entenda a situação. Essa água que chega nas nossas torneiras é uma água cara. Vamos estar atentos, porque a água é vida e é preciso cuidar dela – concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.