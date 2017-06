Vereador de João Pessoa propõe título de cidadania ao ex-presidente Lula

O vereador Marcos Henriques (PT) apresentou à Mesa Diretora da Câmara Municipal de João Pessoa um requerimento solicitando a concessão do título de cidadania ao ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Tão logo seja aprovada a propositura que já conta com 17 assinaturas suficientes para a homologação, Lula deverá vir ainda neste mês a João Pessoa para receber a honraria.

Conforme o vereador, a concessão do título é em reconhecimento ao trabalho que o ex-presidente teve durante os oito anos de mandato e é importante que o Poder Legislativo de João Pessoa reconheça o trabalho dele, principalmente, no que diz respeito a obra de transposição das águas do rio São Francisco para o Estado da Paraíba.

“Essa obra só foi possível porque Lula teve peito para pautar essa questão da transposição, que hoje é uma realidade porque o ex-presidente vestiu essa camisa para tirar o povo da miséria. Ele teve a iniciativa de tocar esse projeto. Esse fato é muito importante para a história da política brasileira. O nordestino que não reconhecer o trabalho de Lula é levar a política de maneira negativa, mas até as pessoas contrárias sabem da importância do presidente Lula teve para a nossa região”, justificou.

Ele disse ainda que já entrou em contanto com o Instituto Lula para marcar a data da solenidade para os próximos dias, uma vez que, tem a certeza que o requerimento será aprovados sem maiores dificuldades porque a maioria concorda com a concessão.

O vereador quer que o ato solene coincida com a vinda do ex-presidente à Paraíba para visitar a obra de transposição a convite da executiva estadual do PT marcada para o final do mês.