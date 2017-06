Vereador de Campina Grande rebate sindicalista e critica greve da saúde

O vereador Alexandre do Sindicato (PHS), vice-líder da base governista na Câmara Municipal de Campina Grande, criticou o diretor de comunicação do Sintab, Napoleão Maracajá, por causa da greve da saúde que será deflagrada nesta quarta-feira (7).

Foto: Paraibaonline

– Acho que a crítica caberia muito mais ao governo do Estado, que há três anos não dá um reajuste aos servidores. Quero ver a mesma crítica ao governo que prejudica os professores, policiais e a própria UEPB. Não adianta dar um aumento por dar e no fim do mês não ter como pagar – afirmou.

Alexandre disse que não deslegitima o movimento, mas que antes os sindicalistas deviam procurar o diálogo.

– Cada movimento é legítimo, mas antes de partir para a greve deve se partir para a negociação. Sem que isso seja feito, não vejo motivo de fazer greve por greve – lamentou.

*As declarações repercutiram na Rádio Campina FM