Vereador critica Prefeitura de Campina Grande por retirar isenção do IPTU de viúvas

O vereador Olímpio Oliveira (PMDB) teceu críticas à Prefeitura Municipal de Campina Grande (PMCG) por causa das viúvas do município, que tiveram o direito de isenção do IPTU cancelado.

Foto: Paraibaonline

– Pensava que tinha sido um erro e engano por parte da Secretaria de Finanças da Prefeitura. Mas escutando entrevista do secretário, ele reafirmou que as viúvas pobres tiveram a gratuidade do IPTU cancelada. O que nos deixa indignado com tudo isso é que deixa de lado a isenção da viúva pobre e não tocou na isenção, por exemplo, das grandes empresas de Campina Grande – criticou.

Segundo Olímpio, a partir do próximo ano as viúvas começarão a pagar IPTU. Ele contou que recebe muitas queixas por causa do imposto.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM