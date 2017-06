Vereador comemora adesão de Chico do Sindicato à base de Cartaxo

O vereador Helton Renê (PCdoB) comentou sobre a adesão do parlamentar Chico do Sindicato (PTdoB) ao projeto do prefeito Luciano Cartaxo (PSD), na Câmara Municipal de João Pessoa, classificando a ação como resultado do que está sendo feito pela gestão.

Ele destacou que a ampliação da base vem para somar na Câmara Municipal.

Helton ainda disse que mais um vereador está em conversação para aderir à base de Cartaxo e fechar o número de vinte vereadores na bancada de situação.

– Era esperado, eu cantei a bola desde o início do ano. Estamos tendo o resultado. A ampliação da base é consequência do trabalho feito pelo prefeito Luciano Cartaxo. Continuamos com as conversações e espero arredondar o número – colocou.

As informações foram veiculadas na Rádio Arapuan FM.