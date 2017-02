Vereador campinense propõe que colega fique no lugar do boi em vaquejada

O vereador Olímpio Oliveira(PMDB) teceu críticas nessa quinta-feira (16) à aprovação da PEC da vaquejada no Senado Federal.

O parlamentar expressou o desejo de ver o Senado ter prioridade com matérias importantes do Brasil, assim como a tramitação da PEC.

– A proposta que tem o objetivo de perdoar a dívida dos pequenos agricultores do Nordeste, que estão endividados e que o gado morreu de sede e fome da seca, está dormindo desde 2011. Essa PEC foi aprovada em quatro meses como que a prioridade da Paraíba e do Nordeste fosse a vaquejada. Eu discordo disso – criticou.

Foto: Paraibaonline

O parlamentar lamentou a postura da bancada paraibana com relação à PEC.

– Não ouviu a própria consulta popular feita pelo próprio Senado de 63.405 brasileiros disseram que eram contra a aprovação, apenas 17.728 disseram que eram a favor. O parlamentar que não escuta a voz do povo, lamentavelmente, está perdido no tempo e no espaço – falou.

Olímpio se pronunciou sobre as declarações do vereador Lula Cabral (PMB), que afirmou que atualmente o boi não tem tanto sofrimento na prática do esporte.

– Quem duvidar, vai ficar no lugar do boi. Eu proponho a ele (Lula Cabral) a troca – concluiu.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.

.