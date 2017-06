Vereador apresenta requerimento e pede explicações do diretor do Trauma

O vereador Álvaro Farias explicou, nesta sexta-feira, 3, sobre um requerimento de sua autoria que solicita ao diretor do Hospital de Trauma de Campina Grande, Geraldo Medeiros, esclarecimentos sobre alguns assuntos relacionados à unidade hospitalar.

Segundo ele, o requerimento foi apresentado diante do clamor da população e também pela “falta de coragem” de alguns colegas do parlamento em pedir esclarecimentos ao diretor do Trauma.

Foto: Paraibaonline

Álvaro ponderou que sabe da competência de Geraldo Medeiros e que o que falta no Trauma são recursos financeiros para que ele possa administrar o hospital.

– Doutor Geraldo é competentíssimo. Sabemos que o que falta naquela unidade hospitalar são os recursos financeiros que não são repassados na totalidade, para que doutor Geraldo possa administrar aquele hospital. Lá existe uma fila hoje de mais de cem pessoas para fazer cirurgias ortopédicas. O chamamento ao doutor Geraldo é por conta das muitas e muitas reclamações, além das demissões para o enxugamento da máquina pública – comentou.

O parlamentar reforçou que tomou essa atitude para que o governador Ricardo Coutinho mande mais recursos para o Hospital de Trauma, para que ele possa ser melhor administrado.

– A questão de pessoal, de material e do quadro que foi reduzido de médicos. A Câmara de Campina Grande e a população merecem uma explicação, pois queremos ter a certeza de quem é a culpa do que está acontecendo no Hospital de Trauma. A situação hoje é de denúncias de que falta soro, sabão, luvas e também a demora nas cirurgias – pontuou.