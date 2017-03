Vereador apresenta projeto que exige cardápio em braile em estabelecimentos de CG

O vereador Lucas Ribeiro (PP), de Campina Grande, apresentou requerimento na Casa Félix Araújo exigindo que estabelecimentos comerciais, como, por exemplo, restaurantes, lanchonetes e bares, disponibilizem cardápio em braile para os deficientes visuais.

Foto: Paraibaonline

– Apresentamos semana passada esse projeto para que essas pessoas com deficiência visual quando chegarem no recinto possam ter opção de escolher, e não uma pessoa o ajudando a escolher. Isso é acessibilidade, é isso que estou buscando no meu mandato, por isso que apresentei esse projeto – anunciou.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.