Vereador aponta nome de Cássio para o Governo em 2018

foto: Paraibaonline

O vereador João Dantas(PSD) apontou nessa quinta-feira(9), durante entrevista concedida a um programa radiofônico de Campina Grande, um nome do grupo político o qual faz parte, que acredita ser experiente na política para governar o estado da Paraíba.

– O candidato natural ao governo do Estado, na nossa ótica, é o senador Cássio Cunha Lima pelo fato de haver disputado a última eleição, ter uma larga experiência, governador por duas vezes, atualmente é o terceiro nome na lista da sucessão porque é o vice-presidente do Senado. Mas temos o nome do prefeito Romero Rodrigues, que é reconhecido pelo trabalho, temos o deputado federal Rômulo Gouveia, que é outro expoente da política paraibana – destacou.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.