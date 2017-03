Vereador afirma que açude de Taperoá está recebendo bastante água

O vereador Chiquinho Patativa (PSD), da cidade de Taperoá, falou em entrevista à Rádio Caturité AM sobre as chuvas que estão sendo registradas no município nos últimos dias e relatou que a população se sente muito feliz ao ver que a seca de cinco anos está deixando o Cariri.

Foto: Ascom

Ele explicou que espera que o açude de Taperoá encha e sangre para auxiliar na logística das águas do rio São Francisco até o açude de Boqueirão.

– Estamos muito felizes com a bênção das chuvas. Nosso manancial está tomando bastante água e é uma alegria imensa para nós, caririzeiros que estávamos tão sofridos em cinco anos de seca – disse.

*As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité AM.