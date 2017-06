Vereador acredita ser correto Romero Rodrigues terceirizar São João de CG

O vereador Ivan Batista (PSDB) comentou sobre a proposta do prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, em terceirizar a realização do Maior São João do Mundo. Ele acredita ser correta a atitude do gestor campinense.

– Acho que ele está muito certo. Quando dissemos aqui, algumas vezes, durante o São João de 2015, para que se cobrasse algum valor das pessoas de Campina nos shows principais da cidade era com intuito de diminuir a despesa da Prefeitura. Campina Grande não podia e nem pode continuar gastando R$15 milhões para fazer festa para todo o Estado e todo o país- concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.