Vereador acredita que em 60 dias água da transposição chega a Boqueirão

foto: Paraibaonline

O vereador Renan Maracajá(PSDC) disse que esteve na cidade de Monteiro, no Cariri paraibano, e viu as dificuldades nas bombas da transposição do Rio São Francisco.

– É complicado porque todos estão bem ansiosos para chegada das águas, que seriam no máximo 45 dias, e vai ter um pequeno atraso. Já estão comprometidos em resolver essa situação dessas bombas com o conserto delas. Mas acredito que no máximo em 60 dias a água chega em Boqueirão – falou.

Além disso, Renan declarou ser favorável a municipalização dos serviços de água e esgoto de Campina Grande.

– Acho que o governo do Estado não presta um serviço de qualidade à cidade de Campina Grande. Então, fazendo a municipalização e colocando nas mãos do prefeito Romero Rodrigues para administrar seria de grande importância para todos os campinenses – concluiu

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.