Veneziano vê incoerência na aproximação de Maranhão com Cássio

O deputado federal Veneziano Vital do Rêgo (PMDB) comentou sobre a proximidade entre o senador José Maranhão e o senador Cássio Cunha Lima (PSDB), que antes eram adversários políticos.

Em entrevista nessa quarta-feira, 15, Veneziano afirmou que na política deve haver coerência e que não se pratica a “arte de esquecer o que foi dito”.

Foto: Paraibaonline

– Não gostaria de entender que a política seja a arte de esquecer o que foi dito no ontem. Deve-se haver, acima de tudo, coerência. Temos que levar a sério aqueles que nos ouvem e aqueles que nos veem. Não é sugerível, pelo menos para mim, dizer algo hoje e amanhã simplesmente apresentar-me de outra forma. Isso não me convence. Defendo a minha coerência e tenho me mantido coerente nesses trinta anos de vida pública – pontuou.

O parlamentar ponderou ainda que até hoje não foram apresentadas, por parte da executiva do PMDB, as razões para que a aliança feita em 2014, com o PSB do governador Ricardo Coutinho, fosse desfeita.

– Aquele que esteve, como a maioria do PMDB, ao lado do PSB em 2014, é o mesmo que procura entender, ouvir e saber sobre as razões para que não mantenhamos essa aliança. Até hoje não foram apresentadas razões palpáveis, consistentes e convincentes para que eu mude de opinião – enfatizou.