Veneziano: Transposição “é a redenção da Paraíba”

foto: ascom

O deputado federal Veneziano Vital do Rêgo (PMDB-PB) participou, na tarde desta sexta-feira (10) da solenidade que marcou a chegada das águas da transposição à Paraíba.

A solenidade foi na cidade de Monteiro, no Cariri, e contou com a presença do presidente da República, Michel Temer, ministros do Governo Federal e demais parlamentares da bancada paraibana no Congresso Nacional.

Antes da solenidade, Veneziano concedeu entrevistas aos jornalistas de várias partes do estado que foram a Monteiro para registrar esse importante momento. “É uma honra, para mim, estar aqui, num evento que simboliza a redenção de toda uma região”, destacou Veneziano.

Segundo ele, a transposição, além de garantir água para os paraibanos, vai permitir a redenção econômica do Cariri, do Agreste e, em breve, do Sertão do Estado, através da chegada das águas pelo Eixo Norte da transposição.

Veneziano também falou sobre a importância da transposição como solução definitiva para a questão hídrica de Campina Grande. Segundo ele, a chegada das águas ao Açude Epitácio Pessoa, em Boqueirão, responsável pelo abastecimento de Campina Grande e de outras cidades do Compartimento da Borborema, é a notícia mais esperada pelos campinenses nos últimos anos.

“Como campinense, é para mim motivo de muita felicidade saber que o Açude de Boqueirão, por meio da perenização do Rio Paraíba, terá, doravante, um regular volume que nos garantirá o abastecimento de água permanente. Por isso digo que este momento é, sem dúvidas, um dos mais importantes da história de Campina Grande”, finalizou Veneziano.