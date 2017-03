Veneziano defende nome de ex-governador para presidir o PMDB na Paraíba

O deputado Veneziano Vital do Rego, presidente do PMDB em Campina Grande, voltou a defender a reoxigenação do partido na Paraíba.

Em entrevista na tarde desta terça-feira (14), Veneziano citou o nome de Roberto Paulino, ex-governador da Paraíba, como alternativa para presidir a legenda no Estado.

Segundo o deputado, esse seria um gesto de reconhecimento do partido a Paulino e uma forma de renovar as bases.

– Nomes, graças a Deus, não nos faltam. Já citei, por exemplo, Roberto Paulino, por sua força. Seria um gesto de reconhecimento a ele. Porém, ele é um entre vários que pode dar um ânimo ao PMDB – destacou.

O peemedebista lembrou ainda que o partido não pertence a uma só pessoa e que é preciso reerguer o PMDB, que perdeu forças nas últimas eleições.

– É preciso que façamos análises de estratégias não tão bem sucedidas, que acabaram levando-nos a derrota nas eleições 2016. Isso denota a necessidade de nós nos reunirmos. É preciso tornar o partido mais aberto, pois ele não é formado só por 15 pessoas de sua executiva. Ele perdeu força, mas possui representantes que podem reerguê-lo. O PMDB não é de uma pessoa. Ele precisa abrir-se – frisou.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM