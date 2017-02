Veneziano critica Romero sobre uso do Complexo Aluízio Campos

Foto: Paraibaonline

O deputado federal Veneziano Vital do Rêgo (PMDB) fez críticas a gestão do prefeito campinense Romero Rodrigues (PSDB) e disse que a única obra mostrada por Romero é o Complexo Habitacional Aluízio Campos, que “ainda não está concluído” e ele tem usado esta obra como “massa de manobra”.

“Campina tem uma administração que, concluído o primeiro mandato, não se tem uma obra que efetivamente pudesse ser apresentada, porque exclusivamente a atual gestão de Campina se atém a concentrar-se na apresentação de uma obra que é do Governo Federal, as unidades habitacionais. Em João Pessoa, Cartaxo já entregou mais de 10 mil casas. Passados quadro anos, não se teve ao menos essa obra que é do governo federal concluída e tão somente utilizada como massa de manobra, como se deu no período eleitoral. É a administração que fica muito a dever às expectativas mínimas dos cidadão campinenses”, afirmou Veneziano.

As declarações repercutiram na Rádio Correio, nesta segunda-feira (20).