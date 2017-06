Veja vídeo com as imagens do conserto do vazamento no canal da transposição

Somente nesta segunda-feira é que o Ministério da Integração Nacional divulgará o novo calendário de chegada das águas do Rio São Francisco no território paraibano, após o vazamento em um dos reservatórios no estado de Pernambuco, ocorrido na última sexta-feira, 3. Os técnicos desejam que não seja alterada a data da visita do presidente Michel Temer à Paraíba – prevista para esta quinzena – para dar por entregue o Eixo Leste da transposição, mas isso está indefinido. Neste final de semana, foram liberadas imagens do conserto do referido vazamento. Veja o vídeo abaixo. Vídeo: Ascom Facebook

