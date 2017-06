Veja quem são os internos mortos no Lar do Garoto

Foram divulgadas as imagens dos menores que morreram durante a rebelião no Lar do Garoto, em Lagoa Seca, no final de semana.

Sete internos foram mortos, outros ficaram feridos e 16 fugiram da unidade. Veja abaixo as fotos dos jovens mortos.

Leandro Ferreira Pinto

Gabriel Moreira da Silva

Gabriel Eduardo Gomes

José Douglas da Silva

Felipe de Lima Mendes

Fotos: Reprodução/TVPB

Não imagens para os menores Renan Oliveira Alves e João Victor Pereira.