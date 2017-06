Veja imagens do rompimento da barragem no percurso da Transposição

Foto: Paraibaonline

Uma parte barragem de Barreiros, que fica no caminho das águas da Transposição, rompeu nesta sexta-feira (03).

O que fez com que o bombeamento das águas fosse suspenso. Nos vídeos abaixo você verá o tamanho do estrago causado pelo rompimento.

O Ministério da Integração divulgou uma nota em que os técnicos das empresas responsáveis pelas obras do Projeto São Francisco na região estão em campo tomando todas as medidas necessárias para fazer a contenção da água.

As comunidades do entorno estão sendo alertadas sobre medidas de segurança por técnicos da área Ambiental e de Fiscalização do Projeto São Francisco.