Veículo bate e derruba muro de cemitério em Campina Grande

Foto: Reprodução/TV Itararé

Um veículo que estava estacionado em frente a uma loja de material de Construção, no bairro de Bodocongó, em Campina Grande desceu a ladeira e só parou ao bater no muro do cemitério.

Com impacto parte do muro ruiu, mas ninguém ficou ferido.