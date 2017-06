Vazamento adia chegada das águas da transposição à Paraíba

Foi adiada a chegada das águas da transposição do rio São Francisco ao município de Monteiro, na Paraíba, que deveria acontecer neste domingo (5).

A informação foi confirmada pelo Ministério da Integração Nacional na tarde desse sábado (4).

Foto: Paraibaonline

Um vazamento ocorrido na sexta-feira (3) na barragem Barreiro, que fica entre as duas últimas estações elevatórias do Eixo Leste da transposição, no município de Sertânia, em Pernambuco, é motivo para este novo atraso.

Apesar do vazamento da barragem ter sido reparado ainda na madrugada desse sábado, o secretário de Infraestrutura Hídrica do Ministério Nacional da Integração, Antônio de Pádua, disse que vai precisar reavaliar a situação da obra e estabelecer um novo prazo para a chegada da água à cidade paraibana.