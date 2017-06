Vazamento em uma das barragens da Transposição

Foi registrado na manhã desta sexta-feira, 3, um vazamento em uma barragem do Rio São Francisco, que foi inaugurada em fevereiro deste ano, informou o site da Rede Globo Nordeste.

O reservatório Barreiro está localizado em Sertânia, no Sertão de Pernambuco.

O vazamento ocorreu entre as estações de bombeamento 5 e 6 do Eixo Leste do Projeto de Integração “Velho Chico”.

De acordo com o Ministério da Integração Nacional, “técnicos das empresas responsáveis pelas obras do Projeto São Francisco na região estão em campo tomando todas as medidas necessárias para fazer a contenção da água. Até o momento não foi identificado nenhum risco estrutural ao reservatório”.

*fonte: redeglobonordeste