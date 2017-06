Vazamento do Eixo Leste está sendo reparado. Confira o vídeo

Equipes do Ministério da Integração Nacional estão realizando o reparo do trecho do Eixo Leste do canal da transposição do Rio São Francisco, que rompeu no último final de semana, entre as cidades de Sertânia e Custódia, em Pernambuco.

A previsão é que a reparação termine ainda na noite desta terça-feira, 13, e que o bombeamento seja retomado imediatamente, após a conclusão do conserto.

O rompimento, que fica próximo ao reservatório Copiti, não provocou danos ambientais, mas implicou na suspensão temporária do bombeamento d´água para Paraíba – cidade de Monteiro e, por conseguinte, para o açude de Boqueirão.

Confira as imagens: