´Valor Econômico´ ressalta importância da indústria na economia paraibana

O jornal Valor Econômico (SP) publicou uma reportagem sobre a economia paraibana, realçando a importância que tem no Estado o segmento industrial.

A indústria na Paraíba representa 23% do PIB (produto interno bruto) do Estado, enquanto a média nacional oscila entre 13% e 14% do PIB, destacou o presidente da FIEP, empresário Francisco Buega Gadelha (foto).

O ´Valor´ enfatiza que no ano passado a retração no mercado de trabalho paraibano foi de 2,85%, a menor entre os nove Estados da região.

*fonte: coluna Aparte, com Arimatéa Souza

