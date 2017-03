Vai ter disputa pelo comando do PT em Campina Grande

foto montagem/Paraibaonline

Três candidatos deverão disputar, no próximo mês, a presidência do diretório municipal do PT em Campina Grande: professores Hermano Nepomuceno e Márcio Caniello (ambos da UFCG, fotos) e Felipe Freire.

O atual presidente do partido na cidade, Peron Japiassu, não vai concorrer à reeleição e apoiará Márcio.

A informação é da coluna Aparte, com Arimatea Souza