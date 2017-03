Um morre e sete ficam feridos em acidente no Sertão

Foto: Reprodução/TVPB

Uma pessoa morreu e sete ficaram feridas em um acidente na BR-230, no município de Pombal, no Sertão paraibano.

O motorista de um veículo de transporte alternativo perdeu o controle e colidiu com outro veículo que seguia no sentido contrário.

O motorista do carro que seguia no sentido contrário morreu e outros ocupantes do veiculo ficaram feridos.