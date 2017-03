UFCG realiza transmissão do cargo de reitor nesta sexta-feira

Será realizada na noite desta sexta-feira, dia 16, no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep), em Campina Grande, a solenidade de transmissão do cargo de reitor da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).

A cerimônia terá início às 19h, em reunião extraordinária do Colegiado Pleno do Conselho Universitário.

Foto: Paraibaonline

O professor Vicemário Simões assumirá o cargo ocupado pelo professor Edilson Amorim. Na cerimônia, tomarão posse o vice-reitor, professor Camilo Farias, e os pró-reitores.

O anúncio da equipe administrativa acontecerá no período da manhã desta sexta.

Vicemário Simões foi eleito com 51,03% dos votos válidos em consulta eleitoral realizada em novembro passado.

O Decreto Presidencial oficializando sua posse foi publicado no Diário Oficial da União do dia 9 de fevereiro, com a posse sendo realizada no dia 21, em solenidade presidida pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, em Brasília.

Vice-reitor e secretário de Planejamento no reitorado de Edilson Amorim, o professor Vicemário Simões foi pró-reitor de Ensino (na gestão de Thompson Mariz), membro do colégio estatuinte e coordenador setorial de Assuntos Comunitários da antiga Pró-Reitoria para Assuntos do Interior (Prai) da UFPB.

O professor Camilo Farias era o vice-diretor do Centro de Ciência e Tecnologia Agroalimentar (CCTA), campus de Pombal. É um dos líderes do grupo de pesquisa Núcleo de Águas e Meio Ambiente (NAMA), membro da International Association of Hydrological Sciences e da Associação Brasileira de Recursos Hídricos.