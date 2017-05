UFCG oferece vagas de curso de Inglês para idosos

Serão realizadas de 22 a 31 de maio, na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) – campus sede, as inscrições para o curso de Inglês voltado para idosos.

São oferecidas 25 vagas para pessoas a partir de 60 anos.

A atividade faz parte do projeto Ensino de língua inglesa para a terceira idade, aprovado pelo Programa de Bolsas de Extensão (Probex 2017), e conta com a parceria do Programa Interdisciplinar de Apoio à Terceira Idade (PIATI).

As aulas serão coordenadas pela professora Neide de Fátima Cesar da Cruz, da Unidade Acadêmica de Letras (UAL).

“No primeiro dia de aula vamos fazer um diagnóstico do nível de conhecimento da turma, a partir daí, traçaremos as estratégias a serem adotadas ao longo do curso, com conversação, exibição de filmes, músicas, textos, sempre atendendo as necessidades do grupo”, explica.

Os interessados devem realizar as inscrições na sede do PIATI, localizada no subsolo do Hall das Placas do Centro de Humanidades (CH), das 09h às 18h, munidos de documento de identificação e uma foto 3×4. As inscrições são gratuitas.

O curso terá duração de sete meses e será realizado nas quartas-feiras, das 14h às 16h, com início previsto para o dia 07 de junho.

Para outras informações, ligue (83) 2101.1560.