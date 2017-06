UFCG abre vaga para professor substituto de Língua Inglesa

O Centro de Humanidades da Universidade Federal de Campina Grande (CH/UFCG) abre no próximo dia 12 de junho as inscrições para a seleção de um professor substituto com graduação em Letras e habilitação em Língua Inglesa.

As inscrições serão realizadas até 19 de junho na Secretaria da Unidade Acadêmica de Letras (UAL), localizada no térreo do Bloco B, campus sede, das 08h às 12h e das 14h às 17h. O valor da taxa de inscrição é de R$ 65.

Confira o aviso de edital.