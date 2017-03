UFCG abre seleção para professor no Programa Inglês sem Fronteiras

Estão abertas até o próximo dia 21, na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), as inscrições para seleção de professores de Língua Inglesa para o Programa Inglês sem Fronteiras, do Ministério da Educação – Núcleo de Línguas (NucLI) da UFCG.

As inscrições estão sendo realizadas das 8h às 12h e 14h às 16h, na Coordenação do Núcleo de Línguas, localizada na Sala 1 da Unidade Acadêmica de Letras, no campus de Campina Grande.

A remuneração será uma bolsa mensal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), equivalente aos valores da bolsa de Mestrado, com duração de 12 meses, com possibilidade de renovação por igual período.

Além da análise documental, o processo seletivo também contará com uma avaliação didática, com apresentação oral de um plano de aula, em língua inglesa, a partir de temas relacionados com a proposta de cursos da instituição, que serão sorteados um dia antes da apresentação.

O candidato aprovado será incluído em um cadastro de reserva para futura convocação, a partir da ordem de classificação. O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano.

O resultado será divulgado no dia 28 de março.

Confira aqui o edital.