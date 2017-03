UFCG abre quatro vagas para professores de Medicina

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) lançou edital para concurso público de provas e títulos destinado a selecionar quatro professores de Medicina para o Centro de Formação de Professores (CFP), campus de Cajazeiras.

As vagas são para as áreas de Hematologia, Endocrinologia, Infectologia e Urologia. Exige-se residência ou especialização na área. A carga horária é de 20 horas semanais com remuneração de R$ 2.408,08.

As inscrições serão realizadas dos dias 27 de março a 22 de maio de 2017. O horário de atendimento será das 08h às 11h e das 14h às 17h, de segunda à sexta-feira, na Secretaria do CFP. A taxa de inscrição custa R$ 100.

Mais informações estão disponíveis no edital.