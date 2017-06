UFCG abre inscrições para mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPgEE) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) abriu inscrições para a seleção de candidatos aos cursos de mestrado e doutorado.

Ao todo, estão sendo ofertadas dez vagas para nível de mestre e cinco para doutor. As inscrições podem ser realizadas na Coordenação do PPgEE (Copele), nos dias úteis até 22 de junho, das 8h às 11h30min e das 14h às 17h.

Serão aceitas solicitações de inscrição enviadas por meio dos Correios, na modalidade SEDEX, postadas dentro do prazo, devendo o candidato também enviar cópia digital (em formato PDF) da documentação para o e-mail: [email protected] Após a postagem, é necessário enviar o código de rastreamento para o para o mesmo e-mail.

Podem se inscrever portadores de diploma de curso de nível superior, com carga horária mínima de 3.600 horas, em Engenharia Elétrica ou áreas afins, ou alunos desses cursos com possibilidade de conclusão antes do início do período letivo 2017.2.

O candidato deve escolher uma área de concentração, dentre as duas possíveis, e uma linha de pesquisa, dentre cinco opções que compõem o Programa: Processamento da energia: Sistemas Elétricos (SEL); e Eletrônica de Potência e Máquinas Elétricas (EPM); e Processamento da informação: Engenharia de Computação (ECP); Eletrônica e Telecomunicações (ETL); e Instrumentação Eletrônica, Controle e Automação (INC).

O resultado do processo seletivo será divulgado até o dia 14 de julho, no site www.dee.ufcg.edu.br.

Mais informações pelo telefone (83) 2101.1049.