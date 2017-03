UFCG abre 40 vagas para especialização em Educação para relações étnico-raciais

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) está com inscrições abertas até 24 de março para o curso de Especialização em Educação para as relações étnico-raciais. São oferecidas 40 vagas.

Podem participar da seleção, gestores, professores, coordenadores pedagógicos da rede pública de ensino Fundamental e Médio, conselheiros municipais de educação que possuam graduação (bacharelado ou licenciatura) e ex-alunos do curso de História da UFCG.

As inscrições estão sendo realizadas no Protocolo Geral da UFCG, localizado no prédio da Reitoria, das 08h às 12h e das 14h às 18h.

A seleção dos candidatos será realizada mediante aplicação de uma prova dissertativa, a ser realizada no dia 03 de abril, das 08h às 12h.

O resultado final será divulgado dia 13 de abril.

Acesse edital.