Uber reúne hoje motoristas em Campina Grande

Representantes do aplicativo Uber se reúnem hoje – 19h, no Hotel Serrano – com os motoristas campinenses que desejarem atuar no transporte alternativo de passageiros.

A informação é da coluna Aparte, com Arimatéa Souza.

