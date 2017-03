TV Itararé debate as mudanças no Maior São João do Mundo deste ano

No centro do programa ‘Ideia Livre Política & Economia’, nesta terça-feira (22h15, na TV Itararé), estará o secretário de Planejamento de Campina Grande, André Agra, para ´debulhar´ o novo formato de gestão do Maior São João Mundo. TV Itararé: canal 18.1 (digital) e 19 (analógico). Na internet: www.tvitarare.com.br O programa é apresentado pelo jornalista Arimatéa Souza e tem como debatedores hoje o presidente da CDL de Campina Grande, Artur Bolinha Almeida; o jornalista Romero Rodrigues; e o reitor da UEPB, professor Rangel Júnior. Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Print