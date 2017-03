Trio suspeito de vários assaltos é preso em João Pessoa

A Polícia Militar perseguiu e prendeu três suspeitos que tinham tomado por assalto um carro, na noite dessa terça-feira (21), no bairro do Bessa, e praticaram vários roubos a pessoas em pelo menos quatro bairros de João Pessoa. Os jovens têm 20, 22 e 23 anos.

Eles foram interceptados pelas viaturas da Tropa de Choque do Batalhão de Operações Especiais (Bope), quando passavam pelo Bairro dos Estados.

Foto: Secom/PB

Com os suspeitos, os policiais recuperaram o carro roubado, joias, celulares e apreenderam dois revólveres que foram usados durante as ações criminosas.

De acordo com o comandante do Choque, capitão Bruno Rodrigues, quando eles perceberam a presença de uma das viaturas do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), começaram a atirar em direção aos policiais. “A viatura comandada pelo sargento Lima fez o acompanhamento, revidou aos disparos e em um dado momento os suspeitos perderam o controle do carro e bateram em outro veículo, já perto da Avenida Epitácio Pessoa, sendo presos em flagrante”, detalhou.

Um deles, o de 20 anos, saiu ferido com um tiro e foi socorrido para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, onde permanece internado em estado regular, segundo o boletim médico divulgado na manhã desta quarta-feira (22). Os outros dois foram levados para a Central de Polícia Civil, no Geisel, e foram reconhecidos por mais de cinco vítimas.