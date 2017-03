Trio é detido em João Pessoa por tráfico de drogas e porte de armas

A Polícia Civil da Paraíba, em mais um trabalho de repressão qualificada ao tráfico de drogas em João Pessoa, prendeu na tarde dessa quinta-feira (16) dois homens e ainda apreendeu um adolescente no bairro da Torre.

Foto: Secom/PB

Durante a ação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), foram encontrados drogas e ainda armas de fogo e dinheiro.

De acordo com os policiais, as investigações começaram a partir de denúncias encaminhadas à unidade especializada.

Com base nas informações e em levantamentos realizados pelas equipes, houve as prisões em flagrante e as apreensões de um quilo de cocaína, meio quilo de maconha, um revólver, munições e dinheiro.

Fotos: Secom/PB

Os presos Renato Nóbrega dos Santos, 20 anos, e Pedro Henrique Moreira Coelho de Albuquerque, 18 anos, foram autuados na Central de Polícia, bairro do Geisel, onde permanecem à disposição do Poder Judiciário para audiência de custódia.

O adolescente, de 17 anos, foi encaminhado para Delegacia da Infância e Juventude (DIJ).