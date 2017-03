Tribunal de Contas do Estado adia encontro com prefeitos

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba comunica que está adiado para o próximo dia 24 de março o “Encontro Sobre Planejamento Orçamentário e Desenvolvimento Sustentável”, anteriormente marcado para esta sexta-feira (10).

O adiamento se deve a justificada participação de dezenas de prefeitos, público alvo do evento, nos atos que vão marcar, nesta sexta-feira, a histórica chegada à Paraíba das águas do Projeto de Integração do Rio São Francisco.

A maior obra de infra estrutura hídrica em execução no país impactará diretamente não apenas a vida de milhares de paraibanos, mas a de 12 milhões de nordestinos, visto que, quando concluída, a transposição deve beneficiar 390 municípios dos estados da Paraíba, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte.

O TCE associa-se aos gestores que vão testemunhar esse fato histórico no interior paraibano e os aguarda, em 24 de março próximo, para o “Encontro Sobre Planejamento Orçamentário e Desenvolvimento Sustentável”.