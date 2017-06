Treze recebe CSP e quer PV lotado para homenagear Petrônio Gadelha

Em busca de quebrar um jejum de quatro jogos (mais de um mês) sem vitórias no Paraibano, o Treze recebe o CSP logo mais, às 16h, no estádio Presidente Vargas, em partida válida pela 11* rodada.

A expectativa é que um grande público se faça presente no PV, uma vez que, além do duelo com o Tigre, acontecerá também uma série de homenagens ao presidente Petrônio Gadelha, falecido na última quinta-feira, e a apresentação do meia Roger Gaúcho, ex-Campinense.

Foto: Ascom / Treze FC

Dentro de campo, o técnico Celso Teixeira, que vai reencontrar a torcida alvinegra, já deve promover algumas mudanças na equipe, como por exemplo a volta de Laerte à lateral esquerda e a entrada de Anderson Feijão no meio-campo, já que o volante Robson está suspenso.

Leia matéria completa aqui.