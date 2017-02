Treze perde mais uma e deixa a zona de classificação

foto: Divulgação/Auto Esporte



O Treze continua descendo a ladeira, literalmente, no Campeonato Paraibano. Depois de perder para o Botafogo-PB no meio de semana, o Alvinegro acumulou mais um revés na competição, agora para o Auto Esporte.

A derrota por 2 a 1 para o time automobilista, cujo tabu já dura três anos, o Galo saiu da zona de classificação, agora ocupando a sexta colocação, com 12 pontos. Já o Auto segue em ascensão no torneio, chegando à quinta posição, com 12.

Veja detalhes AQUI