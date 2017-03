Treze enfrenta Internacional-PB para tentar voltar ao G-4

Um ponto. É essa a diferença entre Treze e Internacional-PB na classificação do Campeonato Paraibano 2017.

Por isso o compromisso de logo mais, às 20h30, no Almeidão, em João Pessoa, é encarado como “jogo de seis pontos” pelas duas equipes.

(Treze venceu o Inter-PB por 1 a 0 no primeiro turno. Foto: Jeffinho Cariri)

Para a partida, o técnico alvinegro Celso Teixeira vai poder contar com todo o elenco, inclusive com o badalado meia Roger Gaúcho, contratado recentemente em uma negociação onde quase ia para o rival Campinense. Isso motivou a torcida, aliado ao resultado positivo contra o CSP, no último domingo.

Leia matéria completa aqui.