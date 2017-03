Treze e Campinense medem forças no Clássico dos Maiorais de número 400

Foto: Divulgação / Jeffinho Cariri

Vivendo momentos diferentes no Campeonato Paraibano 2017, Treze e Campinense entram em campo logo mais, às 16h, no Amigão, para duelar pela 14ª rodada em um encontro histórico: é o Clássico dos Maiorais de número 400 da história.

O Galo ocupa a quarta colocação do certame, com 18 pontos, e precisa da vitória para, além de quebrar um jejum de quatro anos sem conseguir bater o rival, se consolidar no G-4.

Já a Raposa, que ocupa a vice-liderança, somando 25 pontos, tem o objetivo de vencer para garantir,pelo menos virtualmente, a classificação às semifinais.

Veja matéria completa AQUI