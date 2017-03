Treze desperdiça chances, mas empata com Inter-PB e volta ao G-4

Internacional-PB e Treze fizeram uma partida bastante movimentada na noite desta quinta-feira (09), pela 12ª rodada do Campeonato Paraibano de 2017. Brigando diretamente por uma vaga no G4, as duas equipes buscaram o gol. O Galo foi superior tecnicamente, mas desperdiçou muitas oportunidades, saiu atrás no placar, mas ainda buscou o empate por 1 a 1, com o estreante Roger Gaúcho sendo decisivo e dando assistência para o gol alvinegro.

