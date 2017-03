Treze contrata zagueiro que estava no Itumbiara-GO

Com os campeonatos estaduais em fase de afunilamento, as transferências de jogadores começam a se intensificar. E nesta segunda-feira (13) o Treze foi mais uma equipe do futebol paraibano a anunciar reforço.

Trata-se do zagueiro Rafael Araújo, de 32 anos, que estava no Itumbiara-GO.

O atleta chega com respaldo do técnico Celso Teixeira, com quem trabalhou no futebol do Piauí.

