Treze atropela CSP no PV e volta ao G-4 do Paraibano

Mesmo enlutado pela morte do presidente Petrônio Gadelha no meio de semana, o Treze não tomou conhecimento do CSP no Presidente Vargas, fez 3 a 0 e voltou ao G-4 do Paraibano.

Marcelinho Paraíba, Dico e Ferreira anotaram os gols alvinegros.

